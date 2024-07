Parte da Pescara l'ottava tappa del Giro d'Italia Women: scattano i divieti e le modifiche alla viabilità

Parte da Pescara e per la precisione da piazza Salotto-via Nicola Fabrizi, l'ottava tappa del 35esimo Giro d'Italia Women 2024 domenica 14 luglio per chiudersi a L'Aquila, e al fine di consentire il coretto svolgimento della manifestazione da sabato 13 luglio come previsto da apposita ordinanza.

I divieti di transito sosta e fermata sul percorso di gara previsti per domenica 14 luglio

viale Regina Margherita dall'incrocio con la aia E. De Amicis all'intersezione con via G. Mazzini - piazza della Rinascita (piazza Salotto);

via N. Fabrizi da piazza della Rinascita all'incrocio con via Venezia;

via Venezia dall'incrocio con via N. Fabrizi all'incrocio con corso Vittorio Emanuele II;

via Chieti dall'intersezione con corso Vittorio Emanuele II alla rotatoria posta su piazza Dalmati e Giuliani-via A. de Gasperi;

via A. De Gasperi, corsia direzione sud-nord, dalla rotatoria posta su piazza Dalmati e Giuliani-via A. de Gasperi fino alla rotatoria posta in prossimità di via E. Ferrari-via del Circuito, dalla rotatoria posta in prossimità di via E. Ferrari fino al confine con il comune di Spoltore.

I divieti in piazza Salotto e nel parcheggio tra via Pepe e via Elettra

In piazza della Rinascita, nelle zone interessate ai lavori di carico e scarico e montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie per la riuscita dell'evento, tra le 14 di sabato e le 16 di domenica, non potranno accedere i pedoni.

Inoltre dalle 15 di sabato e le 2 di domenica scatteranno il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su una parte del parcheggio in adiacenza all'antistadio comunale tra Via Pepe e Via Elettra.

I divieti nell'area del terminal bus e il parcheggio di via BassaniPaone

Tra le ore 23 di sabato e le ore 12 di domenica scatteranno i divieti di transito, sosta e fermata con rimozione forzata su tutta l'area della vecchia stazione di Pescara denominata "Terminal Bus" e sull'intera area normalmente adibita alla sosta a pagamento posta su via Bassani Pavone, fronte sottopasso ferroviario, direzione mare-monti e meglio identificata come "Stazione Nuova".

Per evitare disservizi al trasporto pubblico extra-urbano, tra le 23 di sabato e le 12 di domenica sono autorizzati il transito, la sosta e la fermata, agli autobus per il trasporto pubblico extraurbano, sul tratto di corso Vittorio Emanuele II posto in prossimità dell'incrocio con la piazza della Repubblica fino all'intersezione con via Genova, in deroga alla disciplina vigente in materia di Ztl e le aree pedonali.

I dettagli sulla gara

Come detto il 35esimo Giro d'Italia Women 2024, organizzato da Rcs, avrà come punto di partenza dell'ottava tappa piazza della rinascita e via Nicola Fabrizi. Il via è in programma alle ore 10.45.

La carovana attraverserà via Nicola Fabrizi, via Venezia, via Chieti, piazza Martiri Dalmati e Giuliani, via De Gasperi e il sottopasso ferroviario, via Ferrari, via del Circuito fino a Villa Raspa di Spoltore dove ci sarà il chilometro zero.

I pullman delle squadre saranno sistemati nel terminal bus mentre i pullman della Tua saranno collocati su corso Vittorio (lato nord) e i bus di linea extraurbani partiranno dall'area antistante l'Imago Museum, in corso Vittorio Emanuele. I mezzi al seguito del Giro troveranno posto nella zona dell'antistadio.

“Ancora una volta Pescara è stata scelta come location per una gara ciclistica di altissimo livello, qual è il giro d'Italia”, dichiarano il sindaco Carlo Masci e l'ex consigliere comunale Armando Foschi, che ha partecipato a tutti gli incontri organizzativi.

“A maggio 2022 c'è stata la partenza da Pescara del Giro d'Italia, a maggio dell'anno scorso qui si è tenuta la presentazione del Giro e Pescara ha ospitato un traguardo volante. E sempre il capoluogo adriatico è stato scelto per il Giro d'Abruzzo. Ci saranno

dei disagi domenica, ma siamo certi – aggiungono - che i pescaresi saranno comprensivi, considerata l'importanza di questo appuntamento a livello promozionale". La gara infatti potrà essere seguita in eurovisione: oltre alla diretta su Rai sport, la competizione ciclistica potrà essere seguita su Discovery plus e su Eurosport.