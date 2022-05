Per il Giro d'Italia Poste italiane attiva un annullo filatelico speciale a Pescara

Annullo filatelico speciale a Pescara in occasione della partenza della tappa del Giro d'Italia. Lo ha annunciato Poste italiane, aggiungendo che per il 17 maggio, data in cui la carovana rosa partirà dalla nostra città per arrivare a Jesi, sarà attivo un servizio postale temporaneo con bollo speciale a Pescara.

Con l’annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione, richiesta dalla Multimedia Work per il Comune di Pescara e allestita nello stand comunale “Comitato di Tappa” in Piazza della Rinascita dalle ore 9 alle 14, con accesso regolamentato. Il francobollo riproduce in forma stilizzata il palazzo comunale con il passaggio di tre ciclisti, e le scritte Pescara saluta i ciclisti» e "17.5.2022 – 65122 Pescara Centro". Ricordiamo che per la partenza di tappa a Pescara sono molte le iniziative già in corso e che partiranno nei prossimi giorni collegate all'evento sportivo, sia da parte dell'amministrazione comunale che del comitato organizzativo del Giro d'Italia.