Giro d'Italia a Pescara: le chiusure al traffico e i divieti il giorno del passaggio della carovana rosa

Diverse strade chiuse in città domenica 7 maggio per il passaggio del Giro d'Italia nella seconda tappa da Teramo a San Salvo. Lo ha fatto sapere l'assessore Luigi Albore Mascia annunciando i divieti di transito che scatteranno oltre alle modifiche alla viabilità già scattate in diverse zone per il quartier generale del Giro nell'Aurum e nella zona del centro dove giovedì 4 maggio ci sarà la presentazione ufficiale delle squadre in piazza della Rinascita.

Domenica 7 maggio dunque scatteranno il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 06:00 e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze (a eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione e/o di Associazioni autorizzate dall’organizzazione della gara ciclistica) sulle strade del percorso della gara:

Via della riviera Nord in ambo i lati dal confine comunale con Montesilvano fino alla Nave di Cascella; lungomare Matteotti in ambo i lati fino all'incrocio con via Foscolo; via Foscolo, via Venezia e via Chieti in ambo i lati; rotonda piazza Martiri Dalmati e Giuliani tutta; ponte D'Annunzio in ambo i lati, piazza Garibaldi tutta; via D'Annunzio da piazza Garibaldi all'incrocio con via Conte di Ruvo in ambo i lati; via Conte di Ruvo in ambo i lati dall'incrocio con via D'Annunzio all'intersezione con via lago di Campotosto; largo Eugenio Sirolli tutto e via Tiburtina Valeria in ambo i lati fino al confine comunale con San Giovanni Teatino;

Divieto di transito dalle ore 12:00 e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze (a eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione e/o di associazioni autorizzate dall’organizzazione della gara ciclistica, ai servizi di apri pista e/o fine corsa) sulle strade del percorso della gara ciclistica (con particolare riferimento alla interdizione sul percorso di gara di ogni mezzo di trasporto, compresi cicli, motocicli e monopattini): via della Riviera Nord dal confine comunale con Montesilvano fino alla nave di Cascella; via lungomare Matteotti fino all'incrocio con via Foscolo; via Foscolo; via Venezia; via Chieti; rotonda piazza Martiri Dalmati e Giuliani; ponte D'Annunzio; piazza Garibaldi; via G. D'Annunzio da Piazza Garibaldi all'incrocio con la via Conte di Ruvo; via Conte di Ruvo dall'incrocio con via G. D'Annunzio all'intersezione con via lago di Campotosto su largo Eugenio Sirolli; largo Eugenio Sirolli tutto e via Tiburtina Valeria fino al confine comunale con San Giovanni Teatino.

Istituzione del divieto di transito dalle ore 12:00 e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze, in tutte le strade traverse e tratti viari che si immettono sul percorso della gara ciclistica; istituzione del divieto di transito dalle ore 12:00 e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze, su via Paolucci dall'intersezione con via lungofiume dei Poeti fino all'incrocio con lungomare Matteotti; istituzione del divieto di transito dalle ore 12:00 e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze, su lungomare Matteotti dall'intersezione con via Foscolo a via Paolucci;

Per tutta la giornata del 7 maggio 2023, saranno garantiti l'accesso e la sosta gratuita alle auto, nei parcheggi dell' area di Risulta (compreso parcheggio fronte Bingo) ad esclusione dell'area a sud dove è presente il sistema di controllo automatizzato) e parcheggio di piazza primo maggio.

LA MAPPA COMPLETA DEL PERCORSO