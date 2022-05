Giro d'Italia, chiudono le strade a Montesilvano: ecco dove e fino a che ora

Chiudono le strade di Montesilvano per il passaggio del Giro d'Italia. L'ufficio tecnico del traffico e mobilità urbana ha stabilito lo stop dalla mezzanotte alle 15 (e comunque fino alla fine della manifestazione) di martedì 17 maggio. Il divieto di sosta con rimozione dalla mezzanotte e il divieto di transito dalle 9 interesserà parte di via Aldo Moro al confine con Pescara fino a via Adige, tutta via Adige e su parte di corso Umberto (da via Adige fino al confine con Città Sant'Angelo). L'accesso sarà consentito solo ai mezzi autorizzati e di soccorso.