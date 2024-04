Disagi per chi deve raggiungere gli ospedali di Popoli e Penne e i Cers dei comuni limitrofi: c'è il Giro d'Abruzzo

La sospensione della circolazione potrebbe creare diversi disagi in giorni e ore specifiche per chi deve recarsi nei presidi. Le urgenze saranno sempre garantite, assicura la Asl, ma per le altre situazioni il consiglio è di organizzarsi per non rischiare di restare bloccati