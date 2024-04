Passa il Giro d'Abruzzo, possibili disagi per l'accesso all'ospedale di Penne e ai distretti sanitari vestini

Possibili disagi nella giornata di venerdì 12 aprile per l'accesso al presidio ospedaliero di Penne e alle sedi distrettuali (Cers) dell’area vestina per il passaggio della gara ciclistica Giro d'Abruzzo.

Dalla Asl si avvisa la cittadinanza che, in occasione della gara ciclistica "Giro d'Abruzzo", che interessa la provincia di Pescara fino a venerdì 12 aprile, si potrebbero verificare disagi per l'accesso al presidio ospedaliero “San Massimo” di Penne, in quanto la circolazione stradale sarà sospesa da circa 45 minuti prima del passaggio della gara.

Nello specifico, la fascia oraria di possibile criticità sarà dalle ore 11:15 alle ore 13 e interesserà, oltre all'ospedale, i Cers di Penne, Loreto Aprutino e Civitella Casanova. Si consiglia di programmare con anticipo eventuali accessi all’ospedale San Massimo e alle sedi distrettuali interessate, tenendo conto dei percorsi e degli orari di gara. Tutte le urgenze-emergenze verranno sempre garantite.