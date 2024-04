Strade alternative e ulteriori dettagli sui limiti alla viabilità per il passaggio del Giro d'Abruzzo a Spoltore

Diversi i divieti che interesseranno Spoltore martedì 9 aprile in occasione della prima tappa del Giro d'Abruzzo che va da Vasto a Pescara. Da parte della polizia locale arrivano ulteriori dettagli oltre a quelli già forniti sia sulle chiusure che sulle alternative possibili per raggiungere i comuni vicini e cioè Pescara, Montesilvano, Francavilla e verso l'area vestina, sono state individuate alcune alternative possibili dalla polizia locale e l'amministrazione.

Per chi si muove dal borgo di Spoltore è possibile quindi prendere la parte finale di via Montesacco e immettersi in via dei Frassini e via Prati.

Da Carpara e Vialla Santa Maria l'itinerario alternativo è quello di ultimare la via Vestina di Montesilvano.

A Santa Teresa rimarrà invece aperta la corsia della sr direzione Pescara fino al raccordo per San Giovanni Teatino dove sarà obbligatorio immettersi sebbene la circolazione verrà comunque interrotta all'arrivo dei ciclisti. Da Santa Teresa non sarà invece possibile dirigersi verso Cavaticchi, Pianella e Caprara. La strada sarà interrotta nei pressi del campo sportivo, all’intersezione con via Sangro e via Pescarina. Nell'area di Santa Teresa è anche raccomandato di prestare particolare attenzione nel tratto dalla rotatoria di via Fino in direzione della alla rampa di accesso per il raccordo per San Giovanni Teatino perché la carovana transiterà quindi contromano.

Si ricorda anche che da Pescara, con ingresso dai Colli a via del Circuito, la circolazione sarà consentita fino alle strade prima di via Fellini (centro Arca) con la possibilità di immettersi sulla tangenziale. Il raccordo stradale da San Giovanni Teatino (Ipercoop) in direzione Santa Teresa sarà interdetto alla circolazione.

Saranno chiuse anche le strade da Pianella a Santa Teresa, da Santa Teresa fino a Villa Raspa, via Fellini (Arca) e da Frascone fino al capoluogo e dal capoluogo fino a Montesilvano Colle.

Per qualsiasi emergenza anche sanitaria si ricorda infine che è attivo il numero unico 112.