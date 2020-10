Il disastro di Bussi ispira "Girasole", il nuovo singolo di Enrico Lombardi. Il cantautore pescarese ha deciso di pubblicare questo brano come ammissione di colpa e allo stesso tempo preghiera rivolta all’uomo, che spesso confonde il suo egoismo con la libertà di vivere.

«Tanti sono i casi che negli ultimi anni mi hanno sensibilizzato al tema della tutela ambientale - dichiara Enrico Lombardi - Quello che però ha ispirato con forza la canzone è il disastro di Bussi sul Tirino, nella mia regione, l'Abruzzo, il polmone verde d'Italia. È stato uno dei soprusi ambientali più gravi operati da parte di aziende e uomini privi di scrupoli. La Natura e gli uomini ora pagano le conseguenze di decenni di inquinamento chimico incontrollato».

Per Enrico Lombardi, scrivere "Girasole" «è stata un’urgenza spontanea per elaborare creativamente dolore e rabbia provati di fronte a quanto accaduto in quella circostanza». La canzone, una ballata folk-pop dal ritmo accattivante e dalle atmosfere liriche, è disponibile dal 16 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio.