Civitaquana festeggia i 100 anni di Giovannina Santedicola [FOTO]

Civitaquana festeggia i 100 anni di Giovannina Santedicola.

La neo centenaria è arrivata al secolo di vita ieri, martedì 11 gennaio.

Il sindaco Samuele Di Profio, in rappresentanza dell'amministrazione comunale e della cittadinanza tutta e nel rispetto delle norme anti-covid, ha consegnato un omaggio simbolico alla "neo centenne" Giovannina Santedicola, che con un grande sorriso e tanta simpatia ha ringraziato per il pensiero.

«In questo periodo una grande giornata di festa non fa che tirare su di morale tutta la cittadinanza Civitaquanese e esprimiamo di nuovo i più calorosi auguri per questo traguardo raggiunto tra l'affetto di tutti i famigliari, i quali ringraziamo per l'accoglienza ricevuta», dice il primo cittadino.