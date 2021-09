Il presidente del Coni Malagò a Pescara per premiare le società sportive e gli atleti del liceo Maior

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sarà a Pescara dopodomani, venerdì 3 settembre.

Malagò visiterà il liceo Maior (alle ore 13) e premierà le società sportive e gli atleti che frequentano la scuola pescarese fondata e presieduta da Federica Chiavaroli.

«Siamo onorati», dice la Chiavaroli, «della visita di Malagò al Maior, che punta a essere una scuola di eccellenza, grazie a una variegata offerta formativa e alla continua formazione dei nostri docenti. In questo anno così significativo per lo sport italiano, grazie alla vittoria della Nazionale agli Europei di Calcio e alle medaglie conquistate dagli atleti azzurri alle Olimpiadi di Tokyo e alle Paralimpiadi in corso nella capitale nipponica, siamo orgogliosi di aver creduto fin dalla fondazione del nostro liceo nello sport, istituendo un indirizzo ad hoc. Il percorso formativo è fondamentale nella vita di un atleta, come abbiamo avuto modo di apprezzare nei nostri campioni, che tanto lustro hanno dato all’Italia. Malagò premierà le società sportive abruzzesi che si sono distinte a livello nazionale, le quali hanno scelto il nostro liceo come punto di riferimento e polo formativo dei propri atleti».

Ad accogliere venerdì il il numero 1 del comitato olimpico nazionale italiano ci saranno, oltre alla Chiavaroli: il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, la direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Antonella Tozza.

Prevista un’esibizione da parte delle ginnaste della famosa società sportiva Armonia d’Abruzzo e saranno presenti gli atleti delle società sportive premiate nel corso della giornata.