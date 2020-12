Anche il sindaco Masci incontra Giovanni Allevi [FOTO]

Anche il sindaco Masci incontra Giovanni Allevi. Il musicista marchigiano è stato ieri nella nostra città e, dopo il benvenuto ricevuto nei pressi di piazza Muzii dagli assessori Cremonese e Paoni Saccone, è stato accolto anche dal primo cittadino, nella cornice dell'Aurum. Masci, definendo Allevi "un grandissimo pianista e compositore", ha svelato qualche dettaglio in più sul motivo per il quale lo stesso Giovanni era venuto a Pescara:

"Ha scelto la nostra città per girare un programma Rai che andrà in onda tra dicembre e gennaio. Abbiamo parlato delle sue origini per metà abruzzesi, dei suoi parenti pescaresi, della bellezza dell'Aurum e di Gabriele d'Annunzio".