I giovani avvocati visitano 19 carceri, anche il San Donato

I giovani avvocati visiteranno in contemporanea 19 carceri italiane compreso quello di Pescara.

Come segnala l'Adnkronos, l'associazione italiana giovani avvocati mercoledì 13 aprile, dalle ore 10:30 alle 13, entrerà contemporaneamente in 19 penitenziari italiani, da nord a sud.

Grazie all'autorizzazione ottenuta dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal ministero della Giustizia, la giovane avvocatura sarà protagonista della storica iniziativa nelle carceri di Pescara, Melfi, Reggio Calabria Arghillà, Santa Maria Capua Vetere, Bologna, Udine, Regina Coeli - Roma, Cassino, Casa Circondariale femminile Pontedecimo Genova, Milano Bollate, Ancona, Campobasso, Torino, Bolzano, Spoleto, Venezia, Barcellona Pozzo di Gotto, Palermo e Foggia.

«Abbiamo avuto l'opportunità di accedere contemporaneamente in tutte le regioni d'Italia all'interno degli istituti penitenziari», dice il presidente dell'Aiga, Francesco Paolo Perchinunno, ricordando che quello dell'associazione è il «primo osservatorio a vantare 130 sedi in tutto il territorio nazionale, è la nostra peculiarità e il nostro punto di forza in quanto ci permetterà di garantire una reale e concreta mappatura di tutti gli istituti penitenziari. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare opinione pubblica e legislatore sull'importanza per il nostro Paese di avviare un serio dibattito sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, per dare effettività al principio costituzione di rieducazione della pena, per la dignità di detenuti e del personale di polizia penitenziaria e per la sicurezza del nostro Paese».