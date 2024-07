Giovane di 23 anni muore in Germania: gara di solidarietà per riportarlo in Abruzzo

Valentin Razvan Ungureanus aveva studiato a Pescara e viveva a San Salvo: in Germania era arrivato solo qualche giorno fa, ma è stato stroncato da un infarto. Spese troppo elevate per i familiari per riportare la salma a casa: le attività commerciali avviano una raccolta fondi