Giorni e orari di apertura dei centri vaccinali dall'11 al 17 ottobre

Giorni e orari di apertura dei centri vaccinali anti Covid-19 della Asl in provincia di Pescara.

La somministrazione sia della prima che della seconda dose viene eseguita nei centri di Città Sant'Angelo, Penne e Scafa.

Città Sant'Angelo Village Outlet, via Moscarola Città Sant'Angelo, "Ingresso D": aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 20. In questa sede è possibile prenotare la prima dose a partire da domani, sabato 9 ottobre, tramite il portale di Poste Italiane (link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login).

Penne, contrada Campetto: aperto mercoledì 13 e venerdì 15 ottobre dalle ore 15 alle ore 18; centro vaccinale Val Pescara – Scafa, Area ex cementificio: aperto mercoledì 13 e venerdì 15 ottobre dalle ore 15 alle ore 18. In tutte tre le sedi è possibile accedere anche senza prenotazione.

Come informano dall'azienda sanitaria locale, «le persone che hanno fissato un appuntamento per la vaccinazione, o che spontaneamente si recano in uno dei centri indicati, sono pregate di recarsi rispettando gli orari, di stampare il modulo unico di consenso informato e la scheda anamnestica (cioè la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti) compilarlo in ogni parte e presentarlo al personale del centro vaccinale. In questo modo si potranno accelerare di molto le procedure di registrazione, consenso e rilascio di attestazione, e ridurre al minimo i tempi di permanenza nei locali.

Il modulo, il link per la prenotazione, e le informazioni sulla vaccinazione anti Covid-19 sono disponibili alla pagina: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19&idSezione=1420 del sito web aziendale.