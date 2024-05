Giornate Fai della biodiversità 2024: due eventi nel Pescarese e gli appuntamenti in Abruzzo

Si potranno visitare il parco paesaggistico Lauretum a Loreto Aprutino e prendere parte all’attività nella natura Maiella Madre, nel parco nazionale a Sant’Eufemia a Maiella. Questi sono i due appuntamenti previsti nel Pescarese rispettivamente il 19 e il 26 maggio nell’ambito dell’iniziativa “Camminate nella biodiversità” organizzata dal Fai.

La manifestazione ha rilevanza nazionale e occuperà due weekend: sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 e sabato 25 e domenica 26 maggio.

L’iniziativa rientra nella campagna #FAIbiodiversità, di sensibilizzazione e attivazione a partire dalla conoscenza (per informazioni www.Faibiodiversita.it).

Qui potrete visionate l’elenco di tutte delle camminate nella biodiversità in Abruzzo: https://fondoambiente.it/eventi-Fai-abruzzo/

Guide d’eccezione, studiosi o tecnici, dai biologi, agli agronomi, dai botanici agli apicoltori, e molti altri esperti, condurranno il pubblico in una piacevole passeggiata volta a osservare e conoscere le specie vegetali e animali e a toccare con mano il valore della biodiversità caratteristica di ciascun territorio. Un’opportunità per scoprire che la biodiversità non dipende solo dalla natura, ma anche dalla storia e della cultura e che pertanto è anche responsabilità dell’Uomo, nel bene e nel male. Le Camminate nella biodiversità sono organizzate in 23 Beni della Fondazione, ma non solo: il calendario delle iniziative si arricchirà quest’anno, per la prima volta, grazie allo straordinario contributo della rete di volontari delle Delegazioni FAI attive in tutte le regioni, che organizzeranno oltre 80 visite di approfondimento e percorsi accompagnati da specialisti della biodiversità in tanti e diversi territori, alla scoperta di questo patrimonio di natura e cultura che caratterizza l’intero nostro Paese (per maggiori informazioni: https://fondoambiente.it/news/rete-territoriale-Fai-appuntamento-con-la-biodiversita).