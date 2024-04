Nell'istituto alberghiero De Cecco la giornata "Safer Internet Day" contro il cyberbullismo

Tutto pronto nell'istituto alberghiero "De Cecco" per la giornata "Safer Internet Day" contro il cyberbullismo.

L'appuntamento è in programma venerdì 12 aprile, alle ore 10, nell’officina del Gusto dell’istituto alberghiero Ipssar "De Cecco" di Pescara, in via dei Sabini.

Si tratta della giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi della rete – Né bulli né spettatori contro il Cyberbullismo promosso dal Club Service Kiwanis – Distretto Italia San Marino.

L’evento, che prevede la presentazione degli elaborati inviati per il progetto "Raccontiamoci la Realtà", nasce dalla sinergia tra sistema della formazione, mondo delle associazioni e istituzioni che condividono l’obiettivo comune di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie. L’iniziativa vedrà la partecipazione contemporanea di 42 istituti comprensivi e istituti superiori di tutta Italia con un collegamento online di 608 classi con 11mila studenti e saranno i ragazzi i protagonisti raccontando esperienze personali. La giornata prevede gli interventi della dirigente dell’istituto, Alessandra Di Pietro, su il progetto educativo condiviso; Gabriella Liberatore, dirigente tecnico dell’ufficio scolastico regionale Abruzzo – Mim su la Scuola, luogo di incontro; la garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione, Maria Concetta Falivene; Gian Mauro Placido, direttore area tecnica per la sicurezza cybernetica Abruzzo – Polizia di Stato su protezione dei minori in rete; la psicologa Raffaella Pia Papagno su "Fomo Body shaming, Metaverso e altro"; Modesto Lanci, chair della giornata del Kiwanis distretto Italia su ‘Per riflettere e confrontarsi: il romanzo ‘La Fine del Nulla’; Margherita Trua, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Peano-Rosa-Nereto su Highlights; Francesco Garaffa, governatore del Kiwanis per le conclusioni e progetti futuri.