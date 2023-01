A Pianella l'arcivescovo Valentinetti per la Giornata del ringraziamento con la sfilata dei trattori e la benedizione degli animali

Tutto pronto a Pianella per la Giornata provinciale del ringraziamento che verrà celebrata da Coldiretti Pescara domenica 22 gennaio.

Una ricorrenza che viene festeggiata, da 25 anni, nella settimana di Sant’Antonio Abate nel centro del paese per celebrare lo stretto legame esistente tra l’agricoltore e la comunità cristiana.

Grandi e piccini, imprenditori agricoli e semplici cittadini anche provenienti dalle comunità limitrofe, si ritroveranno per vivere un suggestivo e antico rito che, inaugurato dalla confederazione nazionale coltivatori diretti nel 1951 e replicato ogni anno nelle diverse province italiane, nacque dall’intuizione del presidente Paolo Bonomi per ribadire l’ispirazione dell’organizzazione professionale alla dottrina sociale cristiana e per ringraziare il Signore del raccolto concesso.

Saranno presenti il direttore regionale di Coldiretti Abruzzo, Roberto Rampazzo, oltre al consiglio di sezione e al delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Giuseppe Scorrano. L’appuntamento è alle ore 9 a Pianella con il raduno dei mezzi agricoli (in viale Regina Margherita) e alle ore 10 degli animali (in piazza Garibaldi), seguito alle 10.30 dalla messa nella chiesa di Sant’Antonio officiata dall’arcivescovo di Pescara-Penne monsignor Tommaso Valentinetti con l’offertorio dei prodotti agroalimentari della provincia pescarese. Alle 11.30, al termine della celebrazione, benedizione e sfilata dei trattori nelle vie del centro storico.