L'11 ottobre la giornata del ricordo dei consiglieri comunali deceduti

La giornata del ricordo dei propri consiglieri deceduti.

È quella che organizza l’associazione consiglieri comunali emeriti di Pescara, con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Verrà celebreta l’11 ottobre 2022.

«È una occasione di riflessione sui valori della partecipazione e della virtù civica, lasciatici in eredità da coloro che si sono nobilmente impegnati, in vita, per la crescita e lo sviluppo della nostra città», dice il presidente Mario Sorgentone, «questa prima ricorrenza è dedicata ai giovani, quali primari destinatari degli insegnamenti dei Padri ed ha il suo punto centrale in un convegno il cui tema è partecipazione e cittadinanza attiva: la forza delle giovani generazioni».

Il programma della giornata inizierà alle ore 8:30 con la messa nella chiesa di S. Andrea, officiata dall’arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti e alle 10 proseguirà con il convegno nella sala consiliare del Comune. Dopo l’introduzione del presidente dell’associazione consiglieri comunali emeriti di Pescara, Mario Sorgentone, e i saluti istituzionali del sindaco Carlo Masci, del presidente del consiglio, Marcello Antonelli, e il prefetto Giancarlo Di Vincenzo. Sono previste le relazioni dell’arcivescovo Valentinetti, della docente di sociologia dell’università di Chieti-Pescara, Mara Maretti, di Silvio Profico e Raffaele Morelli componenti l’associazione consiglieri emeriti. Tra le relazioni, ci sarà un intermezzo musicale a cura del Conservatorio di Pescara. È prevista la presenza dei familiari, che è stato possibile rintracciare, dei consiglieri deceduti e di una larga rappresentanza di studenti delle scuole superiori della città.