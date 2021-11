Torna in presenza la giornata nazionale della colletta alimentare 2021 a Pescara

Ricorre sabato 27 novembre la giornata nazionale della colletta alimentare, che quest’anno tornerà in presenza in molti supermercati d’Italia e nella nostra regione. Ci saranno migliaia di volontari con pettorina gialla e green pass per raccogliere la spesa della solidarietà. Inoltre, quest’anno la raccolta dei beni alimentari si svolgerà anche online, dopo che questa modalità è stata inaugurata lo scorso anno per via dell’emergenza sanitaria. La modalità online è disponibile dal 29 novembre al 10 dicembre: basta accedere alla piattaforma Amazon.it/bancoalimentare.

Inoltre da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, che potranno essere acquistate nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.

Tra i prodotti che i clienti possono donare si richiedono in particolar modo prodotti in scatola e beni durevoli, quali omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati.

Beneficeranno delle donazioni 32.370 bisognosi della nostra regione, assistiti da una rete di 188 enti convenzionati con il Banco Alimentare dell’Abruzzo.

I supermercati aderenti a Pescara

Carrefour Market via Misticoni ang via Italica

Conad via Bologna

Conad via di Sotto

Conad via Milano 77

Conad via Rigopiano 133

Conad piazza Salvo D’Acquisto 45

Conad City via Vespucci

Conad Superstore via del Circuito 79

Conad Superstore via Tiburtina 13

Todis via Arapietra 78

Todis via Nazionale Adriatica 247

Todis via Piero Gobetti

Todis via Rio Sparto

Todis viale Bovio 40

Eurospar viale Bovio 479

Eurospin via Aldo Moro

Eurospin via Lago di Campotosto 6

Interspar via Tiburtina Valeria 386

Eurospar viale Pindaro 14

Maxi Tigre via Fabrizi

Tigre via Battisti

Tigre via Arapietra

Tigre via D’Avalos 213

Tigre via Nazionale Adriatica Nord

Tigre via Marconi 136

Tigre via Venezia

Tigre via S. Marco 13

Tigre via San Donato 29

Tigre Amico via D’Annunzio

Tigre Amico via Latina 35

Tigre Amico via Malagrida 21

Tigre Amico via Piave

Tigre Amico viale Bovio 371

Lidl str. Vecchia della Madonna 4

V via Socrate 3

Lidl via Tiburtina 76/78

Lidl via Pigafetta 10

Lidl via Caravaggio 277

Lidl D’Annunzio

Carrefour Express via del Milite Ignoto 9

Carrefour Market strada Provinciale per Pescara - S. Silvestro 17

MD via Tirino 96

Per consultare l’elenco completo di tutti i supermercati aderenti all’iniziativa in provincia di Pescara, basta cliccare qui.