Giornata mondiale del rifugiato: a Pescara tre appuntamenti destinati alla cura del verde cittadino

La città di Pescara si prepara a celebrare la Giornata mondiale del rifugiato, prevista il 20 giugno, con l’iniziativa “Clean Up the Gap: per una sostenibilità inclusiva”, organizzata nel periodo che precede la data ufficiale della commemorazione. Per tale occasione il Centro Sai (Servizio accoglienza immigrati) per rifugiati Lape Dream, del Comune di Pescara, gestito dalla Caritas diocesana di Pescara-Penne, invita la cittadinanza per tre occasioni di partecipazione attiva, mediante la pulizia e la cura di tre diversi parchi cittadini.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 8 giugno, dalle 10 alle 12, al parco Villa Sabucci. Si proseguirà lunedì 10 giugno, dalle 15 alle 17, al Parco Villa De Riseis, e si concluderà mercoledì 12 giugno, sempre dalle 15 alle 17, all’interno del Parco ex Caserma Di Cocco.

«L’iniziativa», spiega Corrado De Dominicis, direttore della Caritas diocesana, «nasce nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale del rifugiato 2024 a testimonianza dell’impegno dei rifugiati per il territorio e come ringraziamento alla città che li ospita, prendendosene cura e mettendosi a disposizione per rendere tre parchi di Pescara più puliti e fruibili per la comunità. Questi tre momenti cittadini sono senza dubbio una possibilità ulteriore di accoglienza attiva, di coesione sociale, di condivisione e di conoscenza». Per unirsi attività di Clean Up e partecipare all’iniziativa basta chiamare il numero 393.8274859 oppure scrivere via e-mail all’indirizzo lapedream@caritaspescara.it