Si avvicina la giornata mondiale del donatore di sangue per ricordare quanto quest'ultimo sia prezioso e insostituibile

Anche Pescara si prepara a celebrare mercoledì 14 giugno la giornata mondiale del donatore di sangue.

“Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso”, questo è il tema promosso nel 2023 dall’Organizzazione mondiale della sanità per celebrare i donatori di sangue di tutto il mondo.

È necessario ricordare a noi tutti quanto prezioso ed insostituibile siano il sangue e i singoli emocomponenti: plasma, piastrine e plasmaderivati anche per i pazienti cronici: ovvero quei pazienti affetti da patologie quali talassemia, anemia falciforme, immunodeficienze, che per tutta la vita dipendendo dalla generosità di un’altra persona, che periodicamente si mette a disposizione con un piccolo gesto di grande valore.

La vita delle popolazioni si sta allungando e di conseguenza ci sarà un continuo aumento della richiesta di emocomponenti a fronte di una popolazione giovane che sta diminuendo. Ecco perché ognuno di noi deve far crescere la coscienza del dono nelle proprie famiglie, tra gli amici, tra i colleghi di lavoro. Il primo passo per avere garantita una buona sanità è poter contare sulla sensibilità e disponibilità di tanti donatori, quindi tutti noi siamo i primi artefici del nostro benessere. In occasione dell’avvicinarsi di questo giorno speciale il direttore dell’unità operativa complessa servizio Immunoematologia, Medicina Trasfusionale e laboratorio di Ematologia, Patrizia Accorsi a nome dei tanti pazienti, di tutti coloro che operano in sanità rivolge «un ringraziamento a tutti i donatori, che con il loro gesto assicurano ai pazienti della nostra Asl il supporto trasfusionale necessario a garantirgli le migliori cure. Un ringraziamento viene infine rivolto alle associazioni Avis, Cri e Fidas per l’importante, costante, generoso lavoro svolto per la raccolta di sangue ed emocomponenti».