Celebrata anche nella nostra città la giornata mondiale del donatore di sangue

Anche a Pescara è stata celebrata la giornata mondiale del donatore di sangue (World Blood Donor Day), istituita dall'organizzazione mondiale della sanità, oggi (martedì 14 giugno).

Lo scopo dell'iniziativa è quello di far crescere la consapevolezza della necessità di donazioni di sangue.

Donare il sangue e gli emocomponenti è importante anche nel periodo estivo. ricordano dalla Asl di Pescara.

Le necessità di sangue sono infatti aumentate per l’incremento di attività nelle sale operatorie. Ogni giorno molte persone necessitano di trasfusioni per poter sopravvivere. Patrizia Accorsi, direttrice del centro trasfusionale, torna a invitare i donatori e i cittadini a compiere questo importante gesto e «a donare il sangue in piena fiducia delle nostre strutture trasfusionali, in grado di garantire elevati livelli di sicurezza per i donatori e per i pazienti». Il gesto altruistico volontario non retribuito del dono del sangue è uno degli atti più preziosi che si può fare per sostenere chi ha bisogno. La Asl di Pescara, grazie ai donatori Fidas, Avis e Cri garantisce completamente, da sempre, il fabbisogno di sangue e altri emocomponenti piastrine e plasma per quelle centinaia di pazienti che accedono alle cure nei vari ospedali, pubblici e privati della Provincia di Pescara. «E ricordiamo», si legge ancora, «come sia elevato il consumo di emocomponenti in questa Asl legato in primo luogo al supporto per i pazienti ematologici, essendo l’Ematologia di Pescara il riferimento regionale per queste patologie che necessitano di uno specifico ed importante supporto.

A PESCARA il Centro Trasfusionale (Palazzina Poliambulatori) è aperto nei seguenti giorni e orari:

Giorno Orari accettazione Controlli Consultazione/ Ritiro esami Lunedì 08.00 – 13.00 10.00 - 12.00 Martedì 08.00 – 12.00 14.00 – 16.00 08.00 – 10.00 10.00 - 12.00 Mercoledì 08.00 – 12.00 14.00 – 16.00 10.00 - 12.00 Giovedì 08.00 – 16.00 08.00 – 10.00 10.00 - 12.00 Venerdì 08.00 – 12.00 14.00 – 16.00 10.00 - 12.00 Sabato 08.00 – 13.00 08.00 – 10.00 10.00 - 12.00

È necessaria la prenotazione ai numeri Fidas: 085298244, 08527790, 085292293, tramite Whatsapp: 3355925150. Oppure chiamando l’unità di raccolta Avis Pescara: 0852934219

Di seguito gli orari e i numeri di telefono del Centro Trasfusionale di Penne e di Popoli: