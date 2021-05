Una mattinata all'insegna della natura grazie ai carabinieri forestali per la Giornata mondiale della biodiversità

Anche i carabinieri del reparto biodiversità di Pescara hanno aderito alla Giornata mondiale della Biodiversità fissata per oggi sabato 22 maggio. Per questo hanno organizzato una giornata all'interno della sede del reparto in via della Riviera, con attività all'interno della riserva naturale di Santa Filomena.

Illustrati il Progetto Lupo” e il “Progetto Lontra”, l’ecosistema della pineta e gli ospiti del Centro recupero fauna selvatica, con la messa a dimora anche di alcune piantine autoctone della riserva naturale per il progetto “Un

albero per il futuro” con l’obiettivo di creare un nuovo bosco diffuso.

L'iniziativa ha interessato i 28 reparti carabinieri biodiversità sparsi sul territorio italiano, per vivere nelle riserve naturali statali una giornata al fine di sensibilizzare tutti al tema della tutela ambientale con educazione ambientale nelle scuole, vigilanza nelle riserve naturali, studio e ricerca scientifica e recupero della fauna selvatica come mission del reparto stesso dei carabinieri.