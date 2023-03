"Blu" è il colore della canzone con cui l'Abruzzo celebra la giornata mondiale dell'autismo: tante le iniziative dell'Angsa

Sabato primo aprile è la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo e l'Anga Abruzzo (Associazione nazionale genitori persone con autismo) ha organizzato una giornata speciale nella sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara.

L'appuntamento è alle 10.30 con la presentazione del brano “Blu” della cantautrice Lara Molino, cantato insieme al coro dei genitori dell’associazione. La bellissima canzone che parla di autismo è ispirata ad una storia vera ed è un messaggio di speranza per tutte le famiglie di persone con autismo. Il testo racconta la storia di un genitore che riceve la diagnosi: dalla solitudine fino alla gioia di un percorso condiviso con altri genitori alla consapevolezza di non sentirsi più soli.

L’Angsa, nata ne 1985 a Siena, è stata la prima associazione in Italia ad occuparsi di autismo. In tutta la nazionale in questi giorni le varie sezioni regionali stanno organizzando eventi per la giornata mondiale. In Abruzzo si celebra questa ricorrenza con una canzone e con un coro di mamme e papà i quali, attraverso la musica, cercano di rialzarsi dalle gravi difficoltà che questa condizione comporta.

Blu è anche il colore dell’autismo e durante la presentazione voleranno tanti palloncini di questo colore ad ognuno dei quali è affidato un sogno, quello della felicità di ogni bambino, perché la pena più grande di ogni genitore con ragazzi autistici è “cosa ne sarà di mio figlio dopo di noi?” La vita associativa e le tante attività, come la preparazione della canzone fino alla registrazione, sono stati momenti preziosi, un modo per uscire fuori da questo pensiero ricorrente e per far sentire le famiglie meno sole.

Nel corso della conferenza stampa verranno presentate anche le varie iniziative organizzate nel mese di aprile dall’associazione. All'incontro parteciperanno anche il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, la presidente dell’Angsa Abruzzo Alessandra Portinari, la cantautrice Lara Molino e i genitori dell’associazione.