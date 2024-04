Oltre mille studenti per celebrare con la guardia costiera la "Giornata del mare" [FOTO]

Appuntamenti in Abruzzo e in Molise con la direzione marittima in occasione dell'evento promosso dal 2017 per sensibilizzare le nuove generazioni ai valori della cultura marinara sotto ogni punto di vista: da quello scientifico e ambientale a quello sociale e economico