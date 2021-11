Per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne anche l'Emiciclo si tinge di rosso

Anche il consiglio regionale abruzzese aderisce alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Nella notte fra il 25 e 26 novembre, infatti, il colonnato del palazzo dell'emiciclo all'Aquila sarà illuminato di rosso. L’iniziativa è collegata agli eventi promossi dal Comune dell’Aquila per il 25 novembre. Fra gli eventi organizzati, nel palazzetto dei Nobili un convegno - mostra dal titolo "Espressione di donna". Anche a Pescara la torre civica è illuminata di rosso in occasione della giornata contro la violenza delle donne, e il Comune di Pescara ha organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini sul tema.