Celebrata a Spoltore la giornata delle forze armate [FOTO]

A Spoltore è stata celebrata venerdì 3 novembre la Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate.

La celebrazione c'è stata in anticipo, rispetto alla data del 4 novembre, allo scopo di far partecipare anche le scuole.

«Perché fare questa giornata senza di voi avrebbe meno senso», ha ricordato Domenico Di Blasio, presidente della sezione di Spoltore dell'associazione combattenti e reduci, rivolgendosi ai ragazzi di Caprara.

Come ogni anno, la cerimonia si è ripetuta in forma itinerante nei diversi borghi di Spoltore, a cominciare da Villa Santa Maria. Una breve cerimonia di fronte a lapidi e monumenti dedicate ai caduti della Prima Guerra Mondiale con, a rappresentare il Comune, il sindaco Chiara Trulli, il comandante della polizia locale, Panfilo D'Orazio, l'assessore Marzia Damiani, l'assessore alla Cultura, Nada Di Giandomenico. Quest'ultima ha sottolineato l'importanza della partecipazione dei più piccoli: l'augurio è che da questa esperienza nasca un grande manifesto di pace nei nostri cuori. «Il sacrificio di chi è caduto è importante», dice Carlo Cetteo Cipriani, presidente provinciale dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, «ma voglio ricordare anche i reduci, chi è tornato dopo la guerra e andando ha lavorare ha contributo a ricostruire l'Italia, anche protestando ma senza scatenare nuove guerre. Ognuno di noi deve adempiere al proprio compito». Nel ringraziare l'associazione nazionale Bersaglieri, rappresentata da Domenico Di Tommaso, il sindaco Trulli ha evidenziato l'importante gioco di squadra che forze dell'ordine e istituzioni fanno per garantire la sicurezza del territorio: «In questo momento», ricorda, «a Gaza migliaia di bambini stanno perdendo la vita in una guerra ingiusta, perché non esistono guerre giuste. Celebriamo i caduti portando sempre dentro di noi la voglia di pace». Dopo Santa Teresa, la celebrazione si è spostata nel capoluogo, dove si è scelto di utilizzare la sala consiliare a causa del meteo incerto. Spazio anche agli interventi degli studenti delle scuole, che hanno letto pensieri e poesie sulla guerra. L'ultima corona di fiori, al termine dell'incontro con gli studenti, è stata deposta ai piedi del monumento ai caduti di piazza Di Marzio, accanto alla chiesa di San Panfilo.