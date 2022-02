Giornata nazionale dell'epilessia, torre civica illuminata di viola [FOTO]

In occasione della giornata internazionale dell'epilessia, che si celebra il 14 febbraio, la torre civica del Municipio di Pescara rimarrà illuminata di viola sia oggi che domani. L'iniziativa è stata voluta dall'assessore comunale all'ascolto del disagio sociale, Nicoletta Di Nisio, insieme all'associazione "Epilessia Abruzzo e Molise" presieduta da Mariapia Pierfelice.

"La giornata internazionale dell'epilessia - spiega l'assessore Di Nisio - è un evento globale che promuove dal 2015 la consapevolezza dell'epilessia in più di 130 paesi. Si svolge ogni anno per riunire, simbolicamente, le persone affette da epilessia e chiedere alla società civile e alle istituzioni attenzione e collaborazione, per abbattere, insieme, le false credenze e lo stigma che ancora accompagnano questa problematica. Insieme all'associazione "Epilessia Abruzzo e Molise" e alla sua presidente Mariapia Pierfelice oggi e domani terremo la torre civica di Pescara illuminata di viola".

Di Nisio ricorda poi le cinque regole del World Health Organization (Who) per soccorrere una persona durante una crisi epilettica: 1) aiutarla a stendersi sul fianco; 2) assicurarsi che stia respirando bene; 3) posizionarle qualcosa di morbido dietro alla testa; 4) supportarla fino alla fine della crisi; 5) non provare a contenerla.