Per la Giornata dei diritti dell'infanzia l'Arci regala ingressi gratuiti per spettacoli teatrali ai bambini e ai ragazzi

Anche a Pescara l'Arci in occasione della Giornata dei diritti per l'infanzia, donerà delle tessere ai bambini e ai ragazzi per partecipare gratuitamente a spettacoli teatrali. L'iniziativa, di carattere nazionale, ha come data simbolica il 20 novembre che coincide appunto con la giornata che ricorda l'approvazione da parte dell'Onu nel 1959 della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”

"L’associazione Arci ha scelto questa data simbolica per consegnare alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie e alle scuole con le quali è entrata in contatto negli ultimi anni, delle tessere speciali, pensate proprio per garantire questi diritti.

Grazie al progetto Rete Ceet (Cultura Educazione Empowerente Territorio), finanziato da "Con i bambini impresa s"ociale, verranno consegnate 7.500 card personali in tutta Italia (le tessera Ceet), che permetteranno per i prossimi 3 anni (sino al 2026) di poter accedere gratuitamente ad alcuni spettacoli che verranno allestiti sul nostro territorio dall’Ente manifestazioni pescaresi e dal Florian Metateatro."

La tessera garantirà ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie di poter essere spettatori di una selezione di spettacoli. Non basterà però presentarsi ai cancelli dei teatri, ma si dovrà contattare Mauro Maggi, educatore dell’Arcidi Pescara, per informarsi sul calendario degli eventi a cui si potrà partecipare e quindi poi, prenotarsi (sino ad esaurimento crediti disponibili). Sarà possibile ad esempio, prenotarsi per alcuni spettacoli della stagione invernale del Florian Metateatro; del festival di teatro-ragazzi “Palla al centro” che tornerà a Pescara la prossima estate; o alle serate del festival “Funambolika”. Per informazioni 351/6452277.