Un evento culinario abruzzese per la giornata mondiale per la sensibilizzazione dell'autismo

L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 16 su Facebook di Autismo Abruzzo onlus

In occasione della giornata mondiale per la sensibilizzazione dell'autismo, il prossimo 2 aprile, si terrà un evento culinario social che vedrà protagonista lo chef stellato William Zonfa e Giuseppe, bambino autistico di 7 anni e aspirante cuoco. I due si sfideranno a colpi di specialità abruzzesi, in particolar modo il giovane apprendista si cimenterà nella realizzazione di una prelibatezza tipica della Pasqua abruzzese, il fiadone.

All’evento virtuale parteciperanno Giuliano (da Pescara) e Antonia (da Francavilla): i ragazzi intratterranno i cuochi e gli spettatori durante la creazione dei piatti e, al termine della sfida, sarà il loro insindacabile giudizio a decretare il vincitore.

L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 16 su Facebook di Autismo Abruzzo onlus (link) che ha proposto la sfida virtuale per questa importante ricorrenza, sancita dalle Nazioni Unite nel 2007.