L'appello della lista Contrordine al presidente Marsilio: "Inserire giornalisti e altre categorie nelle prime fasi della vaccinazione Covid"

Inserire anche i giornalisti, assieme ad altre categorie e profili professionali, nelle prime fasi della vaccinazione Covid in corso in Abruzzo e in tutto il Paese. La richiesta arriva dalla lista "Contrordine Abruzzo" candidata alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine dei giornalisti abruzzesi ed è stata inviata al presidente Marsilio, sulla base delle richieste arrivate da parte dei giornalisti.

L'obiettivo non è quello di ottenere un privilegio, ma di ampliare la platea di categorie che già dalle prossime settimane potranno accedere alla vaccinazione anti Covid, come ad esempio il personale non docente e amministrativo scolastico, personale delle pulizie ospedaliere e strutture di comunità, personale delle agenzie di pompe funebri.

Per quanto attiene ai giornalisti, fotografi e operatori, la richiesta nasce dal fatto che da quando è iniziata la pandemia, siamo da sempre in prima linea sia per raccontarne fatti, sviluppi e accadimenti, che per diffondere informazioni e provvedimenti, questo per quanti operano all’interno degli uffici stampa istituzionali, specie quelli più a contatto con l’emergenza.

La lista chiede buon senso a chi deciderà sulle categorie prioritarie, prendendo in considerazione una richiesta che nasce da esigenze concrete e tangibili di rischio, considerando anche i giornalisti che hanno già contratto il virus mentre erano in servizio nonostante il rispetto delle norme per evitare il contagio.