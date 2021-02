Il giornale scolastico dell'istituto omnicomprensivo di Città Sant'Angelo vince un concorso nazionale

Importante riconoscimento per il giornale scolastico dell'istituto omnicomprensivo di Città Sant'Angelo "L'angolino" premiato nel concorso nazionale "10 febbraio: Pola addio!" riguardante il giorno del ricordo, che sarà trasmesso in diretta sulla Rai da Montecitorio.

Il giornale, diretto dalla professoressa Franchi, ha conquistato il premio speciale continuità nel concorso e premio dedicato all'esodio degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra con la tragedia delle foibe.

L’evento verrà trasmesso mercoledì 10 febbraio in diretta su Rai1 dalle 11:00 alle 12:00. Il giornale da sempre racconta storie, vite ed esperienze della comunità angolana, ma spesso apre orizzonti anche più ampi come ha spiegato la dirigente Romano:

La voce dei nostri giovani redattori e il loro lavoro promuove cultura intesa come ricerca, approccio dinamico ed esperienziale alla conoscenza in una prospettiva di apertura interculturale e intergenerazionale. Contribuisce così, numero dopo numero, a tenere vivo questo calore e a coinvolgere l’interaì comunità educante in un percorso di crescita e condivisione