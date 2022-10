Con "GiornalArte" a Cepagatti i bambini saranno artisti e giornalisti per un giorno

Una giornata da artisti e giornalisti per i bambini che il 5 novembre parteciperanno al laboratorio di pittura e scrittura “GiornalArte – Io, piccolo giornalista” che si terrà nel centro commerciale Borgo d'Abruzzo di Cepagatti e organizzato nell'ambito dell'Abruzzo in Miniatura.

Dalle 16 alle 19, guidati dalla giornalista Francesca Di Giuseppe e dalla presidente dell'associazione culturale “Le ali della vita” di Silvi Lucrezia Di Francesco ai piccoli, tra i 7 e gli 11 anni, sarà prima “raccontato” Il Carnevale di Arlecchino di Joan Mirò da Di Francesco per poi scrivere sullo stesso un articolo sotto la giuda di Di Giuseppe trovando ognuno la propria chiare per raccontarlo.

L'opera, spiega la presidente dell'associazione, sarà analizzata “in chiave onirica: ogni bambino guarderà l’opera e si farà ispirare dalle forme. In programma anche una lettura simbolica e tecnica. Un approccio dunque che i piccoli partecipanti faranno su tre livelli: visivo legata al sogno, simbolica dell’autore e tecnica cioè su come è stata realizzata”. Quindi il loro modo di spiegarla giornalisticamente con l'aiuto di chi il mestiere lo fa. “Per la prima volta nelle vesti di 'insegnante', mi cimento volentieri in questa stimolante ed emozionante sfida con un pubblico così ricettivo come quello dei bambini. Un’iniziativa che replicheremo coinvolgendo prossimamente anche una classe più adulta”, dichiara Di Giuseppe.

La partecipazione prevede una quota di 15 euro di iscrizione. Per informazioni è possibile chiamare il 327 6912708 o il 339 5997849.