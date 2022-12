Giochi per bambini inaccessibili nel parco Calipari [FOTO]

Alcuni giochi per bambini sono inaccessibili nel parco Nicola Calipari, area verde comunale che sorge in via Rigopiano a pochi passi dal Covid Hospital. Va però ricordato che lo stesso Calipari figura tra i 28 parchi cittadini che entro la primavera 2023 verranno riqualificati con lavori di manutenzione straordinaria, come annunciato pochi mesi fa dal vice sindaco Gianni Santilli.

Una prima tranche servirà proprio a garantire la “messa a norma delle attrezzature ludiche attraverso l'adeguamento e l'introduzione di nuove pavimentazione di sicurezza per le per aree giochi – si legge nella delibera – l'installazione di alcuni nuovi giochi nei limiti economici a disposizione, che arricchiscono ulteriormente la dotazione già presente, sostituzione nei casi necessari di opere di arredo urbano come cestini, panchine e bacheche, la riparazione e il ripristino delle recinzioni di alcune aree destinate allo sgambetto cani e la messa a dimora di nuove essenze arboree”.

I lavori saranno affidati con apposito bando e in poco tempo, assicura il vicesindaco Santilli, con i lavori che dovranno essere completati entro sei mesi riconsegnando dunque parchi messi a nuovi a tutta la città. L'appello, in questo caso, è alla civiltà, dato che più volte è capitato di vedere giochi vandalizzati e sistemati in quella che lo stesso Santilli aveva definito “una lotta continua”, che si tenta di arginare anche grazie alle telecamere presenti e altre che ne saranno installate. Appello che Santilli rilancia chiedendo a tutti di rispettare quegli spazi che sono di tutti e per tutti e ricordando che ogni danno fatto è un danno non solo al parco, ma alla comunità.