All'Outlet Village di Città Sant'Angelo Giocattolando per raccogliere giochi per i bambini dell'Agbe

Si chiama Giocattolando ed è l'iniziativa benefica per i bambini di Agbe che si svolgerà all'Outlet Village di Città Sant'Angelo.

La raccolta di giochi per i bambini si svolgerà dall'8 al 22 dicembre.

Il Christmas Festival del Città Sant’Angelo Village Outlet, ha già preso il via lo scorso 4 dicembre 2022, con l’appuntamento dedicato ai bambini con le mascotte di Grande Puffo e Puffetta.

Un cartellone che prevede tantissimi eventi per tutte le tipologie di persone. Però, la direzione e l’area marketing, hanno voluto puntare anche su un momento di solidarietà e beneficenza. E per questo motivo, a partire da giovedì 8 fino a giovedì 22 dicembre, nell’unità 52 dalle 15 alle 19, promuove l’iniziativa solidale “Giocattolando”. Si tratta di una raccolta di giocattoli nuovi, o usati e in buono stato, che verranno consegnati ad Agbe – associazione genitori bambini emopatici di Pescara in occasione della festa finale del 6 gennaio 2023. Tutti i visitatori che doneranno almeno 5 giochi potranno ricevere un omaggio speciale. Con grande orgoglio, il direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo, annuncia questa iniziativa: «Nella creazione della rassegna natalizia, abbiamo voluto inserire un momento di solidarietà. La collaborazione con l’Agbe è già ben consolidata. Volevamo regalare un sorriso anche a quei bambini che passeranno un Natale diverso e meno spensierato. Non risolveremo i loro problemi ma sono certo che apprezzeranno tantissimo ciò che riceveranno. Spero che venga accolta questa iniziativa e che le persone vengano a donare i giocattoli».

Grande soddisfazione da parte del presidente dell’Agbe di Pescara, Achille Di Paolo Emilio: «Con il Città Sant’Angelo Village Outlet, abbiamo un rapporto, ormai, consolidato. Ci lega una profonda stima perché, con il Direttore e la proprietà, abbiamo stretto delle collaborazioni che ci hanno permesso di costruire una casa alloggio di Agbe, grazie anche al loro supporto. Giocattolando è un’iniziativa che abbiamo accolto immediatamente, perché rientra nel panorama delle attività portate avanti dall’associazione. L’auspicio è che ci siano molte donazioni per regalare un sorriso ai bambini che passeranno un Natale diverso rispetto al solito».