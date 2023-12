Gio' Di Tonno a "La volta buona" su Rai1: "Sono tornato a Pescara perché volevo una dimensione più intima"

Il vocalist pescarese Gio' Di Tonno, nel pomeriggio del 28 dicembre, è stato ospite di Caterina Balivo su Rai1 all'interno della trasmissione "La volta buona": presentato come "il re del musical", l'artista ha esordito ammettendo, tra il serio e il faceto, di farsi "qualche ritocchino" perché si tinge barba e capelli. Poi è passato a parlare del rapporto con sua moglie: "Stiamo insieme da 24 anni. Ci siamo trovati, tra di noi c'è un'alchimia pazzesca. Quando l'ho conosciuta è stato un colpo di fulmine: ero fidanzato con un'altra ragazza, anche se quella storia era ormai agli sgoccioli e stava finendo. Oggi abbiamo due figli, di 10 e 3 anni".

Poi Di Tonno ha ricordato la vittoria al festival di Sanremo nel 2008 con "Colpo di fulmine", brano eseguito in coppia con l'amica Lola Ponce: "Per quelli della mia generazione, Sanremo era un sogno. Sono trascorsi 15 anni, sembra ieri". A proposito del tempo che passa, "da una decina d'anni sono tornato a vivere a Pescara - ha rivelato Gio' - perché volevo una dimensione umana, un po' più intima". Ormai affermato interprete di musical, Gio' Di Tonno è attualmente in scena a Milano con "Peter Pan", dove veste i panni di Capitan Uncino: si andrà avanti fino al 14 gennaio, poi alla fine del mese "saremo a Pescara, il 30 e 31 gennaio, al teatro Massimo", ha precisato.

Ma com'è partito il percorso artistico di Gio'? Inizialmente la musica non era nei suoi pensieri, ma poi "ho scoperto un mondo e questa passione si è impossessata di me. Ho trovato la mia strada. Ringrazierò mio padre tutta la vita per avermi fatto iscrivere a un corso di pianoforte". Inevitabile parlare del suo più grande successo, ossia la partecipazione a 'Notre Dame de Paris': "Quest'opera ha segnato un po' uno spartiacque: prima c'erano solo il musical anglosassone o la commedia musicale all'italiana. Ancora oggi, dopo 20 anni, quando parte il tour di 'Notre Dame' c'è un successo pazzesco. Io ho fatto più di 1.000 repliche, spalmate nel corso del tempo. 'Notre Dame' ha qualcosa di magico, anche per noi che lo interpretiamo. E poi è bellissimo vedere il pubblico sempre così appassionato".

Con Fiorello, che imitava il suo "gobbo" in tv, "siamo diventati amici", ha svelato Di Tonno. "L'anno scorso è venuto a vedere 'Notre Dame de Paris' in Sardegna. Non gli era mai capitato di assistere allo spettacolo, ed è impazzito". Poi è stato mostrato un filmato in cui Gio' imitava Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Louis Armstrong e Tom Jones a "Tale e quale show", programma da lui poi vinto: "È stata una bellissima esperienza. D'altronde, anche da piccolo mi divertivo a fare le imitazioni davanti ai parenti".

Il musical rappresenta il suo presente ma anche, in qualche modo, il suo futuro: "Mi danno sempre ruoli estremi, ma sono molto felice perché il teatro ti dà la possibilità di esplorare anche un po' te stesso". Infine, prima di congedarsi, Gio' Di Tonno ha cantato voce e pianoforte "L'isola che non c'è" di Edoardo Bennato. Per rivedere la puntata odierna di "La volta buona" è sufficiente cliccare QUI.