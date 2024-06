Giò Di Tonno torna con un nuovo spettacolo: interpreterà Athos ne I tre moschettieri

Prima a Milano e poi a Roma, in seguito il tour: arriva il nuovo spettacolo prodotto da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo (di cui è direttore Artistico Giorgio Pasotti): I Tre Moschettieri – Opera Pop.

Si tratta di un musical che vede Giò Di Tonno nei panni di Athos. L’artista abruzzese ne firma anche le musiche, mentre i testi sono di Alessandro Di Zio.

Insieme a lui sul palco saliranno Vittorio Matteucci e Graziano Galatone, rispettivamente nei ruoli di Porthos e Aramis. La direzione artistica è affidata da Giuliano Peparini, che sarà anche alla regia. Le coreografie sono firmate da Veronica Peparini e Andreas Muller.

Musica, prosa e danza si intrecciano in un racconto coinvolgente e denso di emozioni. “Tutti per uno, uno per tutti!” sarà, come sempre, il motto che accompagnerà i tre moschettieri, protagonisti del più famoso romanzo di Dumas, una storia di amicizia, di potere e ambizione, una storia senza tempo dove “buoni” e “cattivi” combattono una lotta infinita. Nella storia inoltre non mancherà D’Artagnan e Costanza ma anche la perfida Milady.

Lo spettacolo I tre moschettieri sarà presentato in anteprima al Teatro Nazionale di Milano (dal 16 febbraio 2025) e al Teatro Brancaccio di Roma (dal 5 marzo 2025). I biglietti sono già disponibili in prevendita. Successivamente partirà il tour.