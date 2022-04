La ditta abruzzese Giffi Noleggi lancia “Suona e Vinci - il tuo talento in un jingle”, un contest musicale dal quale verrà scelto l’artista che si dimostrerà più abile nel cogliere le caratteristiche principali dell’azienda e trasformarle in arte. Giffi Noleggi, infatti, è in cerca di un nuovo jingle pubblicitario e, per tale ragione, mette in palio ben 1.000 euro per chi, dopo attenta selezione, realizzerà il suo prossimo tormentone su web e radio. Facebook e Instagram saranno i teatri principali di una competizione senza esclusione di generi musicali, stili, battute e giochi di parole. Una ghiotta occasione, insomma, per liberare la propria creatività e aggiudicarsi un "giro" nelle radio di 29 città italiane.

Il concorso avrà inizio il prossimo 20 aprile per poi terminare il 20 giugno. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti: cantanti, parolieri, ma anche semplici appassionati. Chiunque pensi di avere la stoffa per vincere non deve fare altro che andare sulla pagina ufficiale del contest, https://www.giffinoleggi.com/it/giffi-suona-e-vinci.html, e seguire le istruzioni. Il brano da presentare dovrà essere originale e in lingua italiana, ma potrà contenere anche parole straniere se queste fanno parte del linguaggio comune o sono comunque di facile ed immediata comprensione.

Il testo, se presente, deve necessariamente contenere la parola “Giffi” e fare riferimento almeno in modo generale al settore di cui si occupa l’azienda, cioè noleggio di mezzi edili-industriali, veicoli commerciali e attrezzatura da lavoro. Non è necessario menzionare esplicitamente altre caratteristiche dell’azienda, quali ad esempio nomi specifici dei mezzi disponibili, le località in cui è presente, la sua storia o il nome del Ceo. Il video in cui si canta o suona il proprio pezzo inedito dovrà essere pubblicato su Facebook o Instagram.