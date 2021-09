Prende il posto di Dante Cosentino, passato alla Digos. Verrà presentato stamane in Questura, nella sala riunioni del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo del centro polifunzionale “Fanti”

Gianluca Di Frischia è il nuovo capo della squadra mobile di Pescara. Prende il posto di Dante Cosentino, passato alla Digos. Di Frischia ha 37 anni, è di origini abruzzesi (per la precisione, di Francavilla al Mare) e vanta una laurea in giurisprudenza. È in polizia dal 2014.

Verrà presentato stamane in Questura, nella sala riunioni del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo del centro polifunzionale “Fanti”, dal questore Luigi Liguori. Oltre a Di Frischia c'è anche un altro nuovo dirigente che oggi verrà ufficializzato: Gennaro Capasso.