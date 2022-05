Morto Gianfranco D'Incecco, uno dei fondatori della Misericordia Pescara

È morto Gianfranco D'Incecco, uno dei soci fondatori della Misericordia Pescara che costituirono l'associazione nel lontano 1988.

D'Incecco aveva 69 anni e la notizia della sua scomparsa, avvenuta ieri (domenica 29 maggio) ha fatto velocemente il giro della città e non solo.

Molteplici i messaggi di cordoglio e i ricordi che circolano sui social network.

«Viene a mancare prematuramente un pezzo della nostra storia, Gianfranco D'Incecco uno dei soci fondatori della Misericordia di Pescara che nel lontano 1988 costituirono l’associazione», si legge in un post su Facebook nella pagina ufficiale, «il tuo carisma, la tua gentilezza e la tua bontà d’animo saranno per sempre tramandati ai soccorritori che verranno e fonte di ispirazione e di esempio per i futuri confratelli. Sei nei nostri pensieri e non ci arrendiamo: guidati dal tuo spirito continueremo a svolgere le opere di Misericordia e carità che ci hai raccontato attraverso il tuo libro. Addolorati per la tua perdita vogliamo ricordarti sempre con il sorriso. Grazie per quello che hai fatto per noi, grazie per quello che sei stato. Ti vogliamo bene, che Iddio te ne renda merito. Il governatore, il consiglio direttivo, i volontari e il personale dipendente della fraternita».

La camera ardente è stata allestita nell'obitorio dell'ospedale civile "Santo Spirito" con orario 8-19. I funerali invece saranno celebrati nella giornata di domani, martedì 31 maggio, nella chiesa di Sant'Andrea.