Lutto per la scomparsa del vigile del fuoco Giancarlo Giuliani del Distaccamento di Penne

È morto a soli 42 anni Giancarlo Giuliani, vigile del fuoco in servizio nel Distaccamento di Penne.

Giuliani viveva a Spoltore e lascia la moglie Tiziana e i figli Gabriele e Maria Stella, come riferisce SpoltoreNotizie.

Grande tristezza tra i colleghi per la scomparsa di un amico ritenuto una persona speciale.

«Il personale tutto del Comando vigili del fuoco ha appreso con sgomento della scomparsa di Giancarlo. Accanto alle doti professionali che lo avevano fatto conoscere ed apprezzare, i colleghi vogliono ricordarlo per la sua bontà d’animo», il ricordo dei colleghi. Giuliani era appassionato di musica e amava suonare la batteria. Per anni è stato batterista dei "Dimensione Nomadi" (tribute band dei Nomadi) che gli hanno dedicato un pensiero sulla loro pagina Facebook: «Dimensione Nomade si unisce al dolore della famiglia Giuliani per la scomparsa dell’amico Giancarlo (nostro primo batterista), un cattivo male ha colpito una grande persona e un caro amico! Ciao Giancarlo sarai con noi in ogni esperienza e in ogni pezzo».

Il funerale verrà celebrato domani, mercoledì 19 ottobre, alle ore 15:30 nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria in via Vespucci a Pescara dove si era unito in matrimonio con la sua amata Tiziana.