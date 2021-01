Il sopravvissuto Parete su Rigopiano: "Nel processo siamo noi contro il sistema, però non dobbiamo mai perdere la fiducia nella giustizia"

«Nel processo siamo noi contro il sistema. Il banco vince sempre, però non dobbiamo mai perdere la fiducia nella giustizia».

A dirlo, nel corso della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus, in merito al processo in corso per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola è il sopravvissuto Giampiero Parete.

Parete si salvò miracolosamente dalla valanga perché proprio in quel momento era uscito per prendere una cosa nella sua automobile.

Per fortuna si salvarono anche la moglie e i figli che vennero estratti vivi dalle macerie. Ma a distanza di 4 anni il tema resta lo stesso, i tempi della giustizia che non stanno rendendo onore alla memoria delle 29 vittime. «Purtroppo c’è sempre questo brutto ricordo dentro che non potremo mai toglierci», dichiara Parete ai microfoni della radio, «quest’anno non siamo riusciti ad andare alla commemorazione e mi è dispiaciuto. Provo tanta delusione perché si poteva fare tanto e invece non si è fatto. Ci avevano detto che la strada era percorribile, altrimenti nessuno sarebbe salito su. I soccorsi sono arrivati il mattino seguente. Mia moglie e mia figlia sono state liberate due giorni dopo. I miei figli sono stati dallo psicologo, in questi giorni sono sempre in tensione. La vicenda giudiziaria? Ci stiamo mettendo tutto l’impegno possibile, con le prove, le nostre testimonianze. Siamo noi contro tutto il sistema, quindi è difficile, il banco vince sempre, però io dico che non dobbiamo mai perdere la fiducia nella giustizia. La macchina dei processi dovrebbe avere un altro passo, non è possibile un’udienza ogni sei mesi».