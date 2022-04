'Spadino' di nuovo a cena in una pizzeria di Spoltore [FOTO]

Metti una sera a cena con "Spadino". In molti lo conoscono con questo nome per via del ruolo che aveva nella serie di Netflix "Suburra", ma lui in realtà si chiama Giacomo Ferrara ed è abruzzese, per la precisione di Villamagna. Durante lo scorso weekend è tornato a mangiare, a circa un anno di distanza, in una nota pizzeria napoletana di Spoltore, accettando poi di posare per una foto ricordo insieme al titolare del locale e a una cameriera. L'immagine è stata postata sulla pagina Facebook dell'esercizio commerciale, unitamente a questa didascalia:

"Sempre un grande piacere averti tra noi, Giacomo Ferrara, dal cuore umile e gentile!".

Di recente Ferrara è stato nel cast della serie di Sky "Alfredino", dedicata alla tragedia di Vermicino in cui perse la vita il piccolo Alfredino Rampi, e ha recitato come protagonista nel film "Ghiaccio", per la regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, distribuito da Vision Distribution e Universal Pictures. Proprio per presentare questo lungometraggio l'attore è intervenuto a Pescara nel fine settimana appena trascorso, ospite dell'unica tappa italiana dello Shortcutz di Amsterdam, che si è tenuto al cinema Sant'Andrea.

Ferrara ha presenziato all'evento per poi incontrare gli spettatori dopo la visione della pellicola. Infine si è recato a cena nella pizzeria spoltorese. Giacomo è considerato oggi tra gli attori più carismatici e talentuosi dell'intera scena italiana. Impegnato anche nel sociale, nel 2021 è salito sul palco del concerto del Primo Maggio, a Roma, per esprimere la sua posizione in favore del ddl Zan.