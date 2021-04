VIDEO | Si rompe un tubo della condotta idrica a Spoltore, stupore e meraviglia per il geyser

Geyser a Spoltore dopo la rottura di un tubo della condotta dell’irrigazione a servizio dell’arteria che collega il paese con le altre frazioni. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in via Pescarina e, come si può vedere dalle immagini esclusive di Spoltore Notizie, gli automobilisti si sono trovati di fronte a uno spettacolare zampillo, alto una decina di metri.

Il guasto si è verificato intorno alle ore 17.45 nei pressi del civico 60. Il fortissimo getto generato dalla pressione dell’acqua è stato subito immortalato e ripreso da diversi residenti. Sul posto, dopo la segnalazione alle autorità, è giunta una pattuglia della polizia locale di Spoltore, che ha allertato immeditamente i tecnici del consorzio di bonifica.