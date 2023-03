I gestori dei locali di Pescara Vecchia sull'ordinanza del sindaco Masci: "All'interno delle attività possiamo somministrare bevande fino alle 3"

A Pescara Vecchia l'ordinanza sindacale vieta da mezzanotte il consumo di alcolici lungo le strade interessate dai divieti, non la somministrazione. A dirlo i gestori del locali della zona, che spiegano come sia loro consentito, all'interno delle attività, somministrare bevande fino alle 3 del mattino. In sostanza, ad essere multati potranno essere i clienti che, una volta ricevuta la propria bevanda, dovessero essere sorpresi in giro lungo le strade oggetto dei divieti a partire da mezzanotte. In sostanza, l'ordinanza è andata ad agire, per quanto riguarda la somministrazione di bevane, soprattutto sugli utenti finali che si riversano con le proprie consumazioni lungo le strade provocando assieme alla musica proveniente dai locali stessi, il disturbo per il riposo dei residenti. Per quanto riguarda i tavolini esterni, anche in questo caso i clienti possono sedersi a consumare fino alle 3 solo nelle pertinenze dei locali. Al di fuori di quelle aree invece il limite è mezzanotte.

Ricordiamo che nella giornata di ieri 16 marzo l'ordinanza voluta dal sindaco Masci è entrata in vigore, e lo sarà almeno fino al termine del prossimo fine settimana. Il provvedimento è stato adottato dal primo cittadino a seguito dei dati relativi ai superamenti dei limiti di rumore da parte dei locali della zona a causa del volume della musica e della presenza fino a tarda notte di migliaia di persone lungo le strade con schiamazzi e rumori che disturbano la quiete pubblica. La decisione del primo cittadino aveva trovato gran parte delle associazioni di categoria d'accorso sulla misura che ha accolto gran parte delle richieste presentate dalle stesse associazioni in fase di dialogo con il sindaco.

L'ordinanza vieta comunque diffusione di musica da mezzanotte a tutti i locali che non sono in possesso l'autorizzazione alla musica in base agli articoli 68 e 80 del Tulps, mentre coloro che dispongono di quelle autorizzazioni potranno continuare con la diffusione rispettando, ovviamente, i limiti imposti dalle attuali norme in vigore.