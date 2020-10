Poste, nuovo gestore delle attese “Light” operativo in 5 sportelli del Pescarese

In 5 sportelli postali del Pescarese è operativo il nuovo gestore delle attese “Light”, che consente di prenotare il turno tramite l’app “Ufficio Postale”, WhatsApp o dal sito Internet Poste.it e sarà disponibile a Collecorvino, Manoppello Stazione, Città Sant’Angelo (largo Trieste), San Valentino in Abruzzo Citeriore e Cappelle sul Tavo.

Sono ora 32 gli uffici della nostra provincia dove è possibile prenotare da remoto. Il gestore si configura come un innovativo totem touch screen, dotato di un display riepilogativo nella sala al pubblico: "In uno scenario complesso come quello dell’emergenza sanitaria - informa una nota - l’obiettivo di Poste Italiane resta quello di agevolare l’accesso dei cittadini ai propri servizi, garantendo lo sviluppo innovativo e la valorizzazione tecnologica nel segno della digitalizzazione del Paese".