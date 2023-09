C'è l'offerta del Club Acquatico Pescara per la gestione ventennale de Le Naiadi

Il Club Acquatico Pescara è l'unico ad aver risposto al bando europeo dell'ex Aric oggi Areacom (Agenzia regionale per la committenza) per la gestione ventennale de Le Naiadi. Se la commissione che sarà nominata accerterà la bontà del'offerta tecnica e di quella economica avanzata, sarà la fine di un incubo per dipendenti e utenti con la definitiva riapertura. Soprattutto si aprirà la concreta possibilità di rilanciare una struttura importante che merita di tornare ad essere un punto di riferimento soprattutto per il nuoto.

Confermate dunque le voci che volevano come unica partecipante all'avviso la società cui si era deciso di dare l'affidamento temporaneo della struttura vista la scadenza al 31 agosto del contratto il 31 con il precedente gestore. Un affidamento di quattro mesi che ha sollevato polemiche ma che, se i tempi per completare la procedura per la gestione ventennale saranno brevi così come si è sempre auspicato, potrebbe non essere necessaria.

L'inversione procedimentale richiesta come previsto da disciplinare, prevede che, si specifica nel verbale del bando, si procederà prima alla valutazione tecnica e poi a quella dell'offerta economica. Sarà dunque fissata una nuova seduta con la commissione che intanto verrà nominata, per esaminare la documentazione. Una volta espletato l'iter la nuova gestione potrà dunque partire.