"Geo" ricorderà la storia dell'orso Juan Carrito

Il programma televisivo di Raitre "Geo" dedicherà all'orso marsicano più amato d'Abruzzo, Juan Carrito, la puntata di mercoledì 1° febbraio che andrà in onda a partire dalle ore 16. Nello specifico, si parlerà di come la triste vicenda di questo plantigrado (morto nei giorni scorsi dopo essere stato investito da un'auto) abbia rappresentato una sfida, purtroppo persa, per la conservazione di una specie così rara e preziosa, essendo in via d'estinzione.

L'obiettivo sarà quello di provare a capire come migliorare il rapporto tra l'uomo e gli animali selvatici. Ospite della trasmissione sarà Roberta Latini, biologa e responsabile dell'ufficio studi e ricerche faunistiche del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. "Geo", prodotto da Rai Cultura e incentrato sulla natura, sull’ambiente e sulle culture del mondo, è condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.