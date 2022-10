Gente in spiaggia e bagni al mare, a Pescara è ancora estate

L'estate sembra non voler finire in questo 2022 e a Pescara il fine settimana vigilia del ponte lungo per la festività di Ognissanti fa riversare tante persone al mare.

Sia ieri che oggi tanta gente ha deciso di passare qualche ora tra riviera e spiaggia.

E, complici le ancora alte temperature, qualche nostro concittadino non si è lasciato sfuggire l'occasione di fare ancora un bagno al mare.

Locali e bar del lungomare in questo fine settimana hanno registrato un buon numero di presenze e si presume possa essere così anche domani e dopodomani, che sarà un giorno festivo. Il caldo, in base anche alle ultime previsioni meteorologiche, proseguirà ancora per qualche settimana grazie alla permanenza dell'anticiclone. Dunque, almeno per ora, l'autunno si farà ancora aspettare anche se da oggi, con il ritorno dell'ora solare, le giornate saranno più corte e il buio tenderà a smorzare il clima estivo che stiamo ancora vivendo.