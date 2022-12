Tanta gente in centro per l'ultimo dell'anno: sole, caldo e passeggiate [FOTO]

La temperatura, nonostante la stagione, non era assolutamente invernale. A ciò si aggiungano la giornata di sole e la voglia di festeggiare in vista dell'ultimo dell'anno. Il risultato è più che immaginabile: tanta gente stamattina in centro in occasione del 31 dicembre. E questa sera in piazza Salotto ci sarà lo spettacolo di Marco Papa e Vincenzo Olivieri che traghetterà tutti i presenti verso il 2023, tra risate e musica.

Oltre alla vitalità che si respirava in corso Umberto I, ma anche sulla riviera (a cominciare dalla Nave di Cascella), va detto che sono stati tanti i bambini che si sono voluti fare una fotografia accanto ai "pupazzoni" che raffigurano i personaggi Disney (Minnie e Topolino), ma anche i trichechi e, immancabile, Babbo Natale. Queste luminarie fino al giorno di Santo Stefano si trovavano in piazza Salotto, ma sono poi state spostate accanto alle casette del mercatino di Natale per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi previsti per la notte di San Silvestro e il pomeriggio di Capodanno.